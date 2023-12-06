Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda 53 gram bonzai ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınırken, aynı ilçede gerçekleştirilen üst aramasında ise 3 şüpheli yakalandı ve 35 gram bonzai ele geçirildi.
Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirledikleri B.Ç'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 53 gram bonzai, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı
Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.Y, S.K. ve G.İ'yi durdurdu.
Üst aramasında 35 gram bonzai geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.