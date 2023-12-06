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Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

6 Aralık 2023 16:53 Son Güncelleme: 16:54 Abone Ol

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda 53 gram bonzai ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alınırken, aynı ilçede gerçekleştirilen üst aramasında ise 3 şüpheli yakalandı ve 35 gram bonzai ele geçirildi.