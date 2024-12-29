Kapaklı'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye Ceza Kesildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 5 kişi, yapılan operasyonda idari para cezası aldılar. İş yerinde 5 bin 500 lira ve oyun kağıtları ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerine yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerinde bulunan 5 bin 500 lira ve oyun kağıtlarına el konuldu.
Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel