Üye Girişi
Haberler
Narin'in mezarına koydukları çiçeklerin özel bir anlamı var
Mezarına koydukları çiçeklerin anlamı duygulandırdı
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü
HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Seçimlerle ilgili açıklaması bomba

Kapaklı'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye Ceza Kesildi

Kapaklı'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 5 kişi, yapılan operasyonda idari para cezası aldılar. İş yerinde 5 bin 500 lira ve oyun kağıtları ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerinde bulunan 5 bin 500 lira ve oyun kağıtlarına el konuldu.

Kaynak: AA / Uğur Arslan - Güncel
img

"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
img

AK Partili Elitaş'tan çarpıcı "erken seçim" çıkışı
img

Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
179 kişinin öldüğü faciada tüyler ürperten son mesaj
Beşiktaş başkanlık seçiminde oylar sayılıyor
Rekor katılım sağlandı! Oylar sayılıyor
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
AK Partili Elitaş'tan çarpıcı "erken seçim" çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından çok konuşulacak paylaşım

Son Dakika Haberleri

Osmaniye okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Osmaniye Valiliği)? Hatay okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)? Adana okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Adana Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Van Dijk Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Virgil van Dijk son durum ne? Kocaeli, Darıca okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? Mersin okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika Mersin Valiliği)? Braga Casa Pia CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Braga Casa Pia maçı ne zaman? Sporting Lisbon Benfica CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Sporting Lisbon Benfica maçı ne zaman? West Ham Liverpool CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig West Ham Liverpool maçı ne zaman? Tottenham Wolverhampton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Wolverhampton maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.