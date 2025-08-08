Kapaklı'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki inşaatta elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki M.Y. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatta elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Vatan Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta giren M.Y. elektrik akımına kapıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından M.Y. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
