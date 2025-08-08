Kapaklı'da İnşaatta Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki inşaatta elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki M.Y. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Vatan Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta giren M.Y. elektrik akımına kapıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından M.Y. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel