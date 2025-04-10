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Kapadokya Karlarla Kaplandı: Büyüleyici Görüntüler

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Nevşehir'de etkili olan kar yağışıyla birlikte Kapadokya'nın eşsiz peribacaları beyaza büründü. Uçhisar Kalesi'nin de karla kaplandığı bölge, drone ile hava görüntüleriyle kartpostallık manzaralar sundu.

Karlar altındaki Kapadokya böyle görüntülendi

-Kapadokya beyaza büründü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de etkili olan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü. Karlar altındaki Peribacaları drone ile havadan görüntülendi.

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla beraber Kapadokya bölgesinin yüksek kesimlerinde bulunan peribacaları karlar altında kaldı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel miras listesinde yer alan ve yılda yaklaşık 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesi gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Kapadokya bölgesinin en uç noktası olan ve Dünyanın en büyük doğal gökdeleni olma özelliğini taşıyan Uçhisar Kalesi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Karlar altındaki Uçhisar Kalesi dron ile görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Güncel
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