Kapadokya Değer Ödülleri'nde DHA'ya ödül

Kapadokya Değer Ödülleri töreninde DHA muhabiri Ahmet Korkmazer, 'Kapadokya Konulu Haber Ödülü'ne layık görüldü. Tören, Nevşehir Valiliği ve yerel desteklerle gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu ile Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde bu ilki düzenlenen ' Kapadokya Değer Ödülleri'nde DHA muhabiri Ahmet Korkmazer, ödüle layık görüldü.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kapadokya Alan Başkanlığı ile bazı STK'lar tarafından desteklenen 'Kapadokya Değer Ödülleri', kentteki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törene, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Belediye Başkanı Rasim Arı, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı. Vali Ali Fidan ödüle layık görülen isimleri tebrik ederek, "Ödül alan her kişi ve kurum Kapadokya'nın kadim birikimine önemli ve anlamlı katkılar sunmuştur. Takdim edilecek bu ödüller, kültürel mirasımızın koruma ve gelecek nesillere aktarma gayretimizin, turizmi nitelikli, dengeli ve sürdürülebilir biçimde yürütme çabamızın, bilimsel çalışmayı ve kültürel üretimi teşvik eden vizyonumuzun da bir parçasıdır" dedi. Törende, DHA muhabiri Ahmet Korkmazer, 'Kapadokya Konulu Haber Ödülü'ne layık görüldü. Korkmazer'in ödülünü ise, İl Sağlık Müdürü Hasan Tatar takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
