Kapadokya'da yeni yıla havai fişek eşliğinde eğlenerek girdiler

Kapadokya'nın yer altı eğlence merkezlerinde yerli ve yabancı turistler, 2026 yılını havai fişek ve dansöz gösterileriyle kutladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler yeni yıla havai fişek eşliğinde eğlenerek girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları pek çok noktaya akın etti. Kapadokya'da en fazla ilgi gösterilen mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2026 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Turistler, havai fişek ve dansöz gösterileriyle eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
