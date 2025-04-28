Kapadokya'da Little Mozart's Piyano ve Keman Festivali Başlıyor

Kayseri'nin sanat ve müzik eğitim kurumu Katre Müzik Okulu tarafından düzenlenen "Little Mozart's Piyano ve Keman Festivali", 27-29 Haziran'da Kapadokya'da yapılacak.

Genç yeteneklerin müziğin büyülü dünyasına adım atmasını sağlamak için etkinliğe öncülük eden Piyanist Tuluyhan Uğurlu, festivalin jüri başkanlığını da üstlenecek.

Kendisi de "harika çocuk" olan sanatçı, festivalin açılışında konser de verecek. Yıllardır gençlerle buluşarak, onların yaratıcı yolculuklarına destek olmaya çalışan sanatçı, "Zil Çaldı Tuluyhan Okulunuzda" projesiyle Anadolu'nun dört bir yanındaki güzel sanatlar liselerinde öğrencilerle buluştu. Uğurlu ayrıca, son yıllardaki konserlerinde, sahnesini genç bir yetenekle paylaşmaya özen gösteriyor.

Devlet Sanatçısı Talgat Arakeev, Renata Popovych Çavdar, Evelina Yücel ve Mira Şentürk'ün jüri olarak görev yapacağı yarışmanın yaratıcısı ise piyano öğretmeni ve pedagog Göksen Tosuner.

Festival süresince düzenlenecek atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları ile genç yeteneklerin hem teorik hem de pratik anlamda deneyim kazanması hedefleniyor.