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Kapadokya'da balon festivali ve turuna rüzgar engeli

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Nevşehir'de etkili olan rüzgar nedeniyle, yarın başlayacak Kapadokya Balon Festivali kapsamındaki figürlü balonların gösteri uçuşu ile turistik amaçlı sıcak hava balonu turları bugün ve yarın ertelendi.

Nevşehir'de etkili olan rüzgar nedeniyle, yarın başlayacak Kapadokya Balon Festivali kapsamındaki figürlü balonların gösteri uçuşu ile turistik amaçlı sıcak hava balonu turları bugün ve yarın ertelendi.

Bölgede dün akşam itibarıyla etkili olmaya başlayan ve yarın akşam saatlerine kadar da sürmesi beklenen rüzgar, gün doğumu vaktinde gerçekleştirilecek sıcak hava balon turlarını olumsuz etkiledi.

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlere peribacalarını gökyüzünde izleme olanağı sunan sıcak hava balon turu, bugün gerçekleştirilemezken, yarın için de planlanan turlar 1 gün ertelendi.

Öte yandan, Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden gelen figürlü balonların katılımıyla düzenlenecek "Kapadokya Balon Festivali" de 31 Temmuz'da başlayacak.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Kaynak: AA
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