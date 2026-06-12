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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Gürcistan'daki ilk konserine yoğun ilgi gösterildi

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Gürcistan'daki ilk konserine yoğun ilgi gösterildi
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Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki ilk konserinde on binlerce hayranıyla buluştu. 70 bin biletin satıldığı konser, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşti.

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, Gürcistan'da verdiği ilk konserinde başkent Tiflislilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Rapçi West, Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da verdiği konserle Gürcistan'da ilk kez müzikseverlerle buluştu.

Konseri izlemek isteyen on binlerce kişi, öğle saatlerinden bu yana Tiflis'in merkezindeki Arena'ya akın etti.

Farklı ülkelerden Tiflis'e gelen turistlerin de aralarında olduğu binlerce kişi, konser alanına erkenden girebilmek için stadın önünde saatlerce bekledi.

Güvenlik gerekçesiyle stadın yanındaki bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, çok sayıda polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yerel saatle 21.30'da başlayan konser, Kanye West'in resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı yayınlandı.

Toplam 70 bin biletin satıldığı konser için bilet bulamayanlar ise Arena'nın önündeki caddeden konseri izledi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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