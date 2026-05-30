Kanye West konseri öncesi stadyum çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi

DÜNYACA ünlü sanatçı Kanye West'in konser vereceği Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konser saat 21.00'de başlayacak. Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce kişinin katılmasının beklendiği konser öncesinde, stadyum girişlerinde yoğunluk yaşanmaması için kapıların saat 15.00 itibarıyla kademeli olarak açılacağı açıklanmıştı. 120 bin kişinin katılımıyla rekor kırması beklenen organizasyonun başlamasına saatler kala Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde hareketlilik arttı. Özel araçları ve toplu taşımayı kullanarak Başakşehir'e gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

