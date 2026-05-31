Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West, İstanbul'da dünya rekoru kırdı
Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 bin kişiye sahne alarak dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserini gerçekleştirdi. Konsere yerli ve yabancı binlerce müziksever ile ünlü isimler katıldı.

DÜNYACA ünlü rap sanatçısı Kanye West, İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluştu. Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konserde 118 bin kişinin önünde sahne alarak dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konserini yaptı.

Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West, yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak gösterilen konserini Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi. Yoğun ilginin yaşandığı konsere, yaklaşık 118 bin dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu. Müzikseverler saat 16.00'da kapılarını açmasıyla stadyuma girerken konser 21.00'da başladı. Sanatçı yaklaşık 2 saat 'dünya' tasarımlı sahnesinde şarkılarını seslendirirken sahne şovları ve ışık gösterileriyle izleyenlere görsel şölen sunuldu.

BİNLERCE KİŞİ DANS EDEREK ŞARKILARINA EŞLİK ETTİ

West, konserin başlangıcını 'Father' şarkısıyla yaparken, repertuvarında son şarkı olarak da 'Stronger' parçasını seçti. 2 saat boyunca küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West, 'King', 'Runaway', 'Power', 'Flashing Lights', 'Heartless', 'Black Skinhead', 'All The Love' ve 'Homecoming'in arasında olduğu kariyerinin sevilen parçalarını seslendirdi. Sanatçıya, dinleyiciler de hem şarkıları söyleyerek hem de dans ederek eşlik etti.

ÜNLÜ İSİMLERDE TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Ayrıca konseri izlemeye gelen ünlü isimler arasında oyuncu Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Umut Evirgen, Nilperi Şahinkaya, Ayşe Tolga, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saraçoğlu, Aslı Tandoğan, şarkıcı Elif Buse Doğan ve Burak Kut yer aldı. Konser, Kanye West'in resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı yayınlanarak, dakikalar içinde milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
