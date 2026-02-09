Haberler

Kanseri yenen Fatma öğretmen öğrencilerine kavuştu

Güncelleme:
ADANA'nın Kozan ilçesinde, geçen yıl kanser teşhisi konulan ve tedavisinin ardından hastalığı yenen 27 yıllık sınıf öğretmeni Fatma Saba Yıldırım (51), yeniden öğrencilerine kavuştu.

Kozan Şehit Kubilay İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Fatma Saba Yıldırım, kanser tedavisi nedeniyle ilk dönem öğrencilerinden ayrı kaldı. Gördüğü tedavinin ardından hastalığı yenen 27 yıllık öğretmen Yıldırım için okul bahçesinde karşılama programı düzenlendi. Fatma Saba Yıldırım, öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından sevinçle karşıladı. Yıldırım için balonlar uçuruldu. 2'nci sınıf öğretmeni Yıldırım, tedavi sürecinde kendisine sürekli mesaj atıp, moral veren öğrencileriyle dersbaşı yaptı.

Öğretmenlerinin yeniden sağlığına kavuşup okuluna dönmesinden mutluluk duyduklarını belirten Kozan Şehit Kubilay İlkokulu Müdürü Gürcan Gültekin, "Velilerimizle birlikte ona sürpriz yapmak istedik. Yeniden aramıza döndüğü için çok mutluyuz" dedi.

Fatma Saba Yıldırım ise hastalığını ilk öğrendiğinde en çok öğrencilerinden ayrılacak olmanın kendisini üzdüğünü, şimdi ise hem sağlığına hem de öğrencilerine kavuşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

