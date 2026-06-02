Kanser nedeniyle yaşamını yitiren yüzbaşının cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yüzbaşı Veli Altuntaş'ın cenazesi Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Osmaniye'de görevli 37 yaşındaki Altuntaş, kanser tedavisi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Altuntaş'ın naaşı, Karakütük köyündeki mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Altuntaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.