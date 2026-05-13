Kanser hastasının ameliyatla bacağı kesilmekten kurtuldu

ANKARA'da 1,5 kiloluk yumuşak doku tümörü nedeniyle sağ bacağı kesilme riski bulunan Dilek Türken (48), başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yozgat'ta çiftçilikle uğraşan, 30 yıllık evli ve 1 çocuk annesi Dilek Türken, yaklaşık 1 yıl önce sağ bacağında ağrı ve şişlik hissetmeye başladı. Şikayetlerinin artması üzerine hastaneye başvuran Türken'e yumuşak doku kanseri teşhisi konuldu. Tümörün ana damarları ve sinirleri sarması nedeniyle başvurduğu merkezlerde bacağının kesilmesi gerektiği söylenen Türken, Ankara'ya sevk edildi. Ankara'da Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları Prof. Dr. Murat Arıkan ve Doç. Dr. Sinan Yılmaz tarafından gerçekleştirilen, kalp-damar cerrahisi ve onkoloji birimlerinin de yer aldığı multidisipliner operasyonla, 1,5 kiloluk dev tümör, bacak korunarak çıkarıldı. Operasyonun ardından 4-5 gün içinde destekle yürümeye başlayan Dilek Türken, şu an temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayabiliyor.

'HAYATIMIZ TEPETAKLAK OLDU'

Son 3 ayda bacağındaki şişlik ve ağrıların çok arttığını söyleyen Dilek Türken, "Sorgun Devlet Hastanesi'ne gittim. Orada bir ortopedi hocası bana yumuşak doku tümörü olduğunu söyledi. Sonra Yozgat'taki bir hocaya gittim. O hoca beni direkt Murat Hoca'ya gönderdi. Ankara'ya geldik. Burada birkaç hastaneye daha gittik. O hastanede doktor bana bacağımın kesileceğini ya da 'Nereden başlasak, iç organlarından mı başlasak' gibi çok kötü şeyler söyledi. Psikolojik olarak ailem ve ben çok üzüldük, çok yıprandık. Yani bütün hayatımız tepetaklak oldu" ifadelerini kullandı.

'ŞU AN ÇOK İYİYİM'

Ameliyat sonrası yeniden yürümeye başladığını söyleyen Türken, "Murat Hoca bize bu ameliyatı yapabileceğini ve en az hasarla çıkarabileceğini söyledi. Tabii biz de Murat Hoca'ya kendimizi bıraktık, güvendik. Murat Hoca da sağ olsun Sinan Hoca'yla birlikte çok başarılı bir ameliyat yaptı. Şu an yürümem, ayakta durmam yani bunların hepsi bir mucize. Ameliyattan 4-5 gün sonra yavaş yavaş ayağıma basabilmeye, bacağımı kullanmaya başladım, yürümeye başladım. Şu anda gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Yani ayakta durabiliyorum, yürüyebiliyorum, çayımı alabiliyorum. Temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Şu an çok iyiyim" diye konuştu.

'BACAĞI KURTARDIĞIMIZ İÇİN KEYİFLİYİZ'

Yumuşak doku kanserlerinin ortopedinin en zor alanlarından biri olduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Murat Arıkan, "Tümörü tam çıkaramayabilirsin. Damar, sinir zedelenebilir. İçinde bir miktar tümör kalabilir gibi riskleri var. Bu ameliyatta Allah'a şükür öyle olmadı. Tümör tamamen damar, sinir sıyrılarak çıktı. Yürüyemeyen hastamız şu anda çok rahat yürüyor. Morali iyi. Ufak tefek bazı tedaviler görecek. Onları planlıyoruz. Şu anda hastamız memnun hayatından" ifadelerini kullandı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Sinan Yılmaz ise ameliyatın teknik açıdan oldukça zor geçtiğini belirterek, "Tüm ekibin gayreti sayesinde aslında biz bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastanın bacağını kurtardığımız için de çok keyifliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı