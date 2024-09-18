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Kanser Hastaları Nallıhan'da Tarihi ve Turistik Mekanları Ziyaret Etti

Kanser Hastaları Nallıhan'da Tarihi ve Turistik Mekanları Ziyaret Etti
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Ankara Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) önderliğinde 35 kanser hastası, Nallıhan'da tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek moral buldu. Dernek yetkilileri, hastaların stres atması için yapılan gezinin güzel geçtiğini ifade etti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kanser hastaları tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Ankara Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) yetkilileri ve 35 kanser hastası, Nallıhan Belediyesinin misafiri olarak ilçeyi gezdi.

Dernek Genel Sekreteri Arzu İncidiş, hastaların stres atması için geldikleri Nallıhan'da güzel karşılandıklarını belirtti.

Tarihi ve turistik yerlerini gezerek moral bulduklarını anlatan İncidiş, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel

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