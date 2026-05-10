Haberler

Edirne'nin 'sarı altın çiçeği' kanola tarlaları üzerinde paramotorla uçtu

Edirne'nin 'sarı altın çiçeği' kanola tarlaları üzerinde paramotorla uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yılmaz Özkaya, 'sarı altın çiçek' olarak bilinen kanola tarlaları üzerinde paramotorla uçuş yaparak dikkat çekti. Uçuş, bölgenin tarım güzelliklerine farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Yılmaz Özkaya, çiftçinin 'sarı altın çiçek' olarak adlandırdığı kanola tarlaları üzerinde paramotorla uçtu.

Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, şehirde sarı renge bürünen kanola tarlalarına dikkat çekmek amacıyla, paramotor uçuşu yaptı. Paşayiğit Mahallesi'nde havalanan Özkaya, yarım saat süren uçuş boyunca kanola tarlalarının üzerinde gezdi. Yılmaz Özkaya, mayıs ayıyla birlikte çiçek açan ve 'sarı altın çiçek' olarak adlandırılan kanola bitkisinin tarım arazilerinde dikkat çekici görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla uçuş yaptığını ve kanola tarlalarının bölgeye renk kattığını ifade eden Özkaya, "Kanola tarlalarının güzelliğine dikkat çekmek için üzerinde uçuş yaptım. Bu sarı güzelliği gökyüzünden izlemek keyifliydi. Kanola tarlaları üzerinde uçmak çok güzel bir duygu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu