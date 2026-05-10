Edirne'nin 'sarı altın çiçeği' kanola tarlaları üzerinde paramotorla uçtu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Yılmaz Özkaya, çiftçinin 'sarı altın çiçek' olarak adlandırdığı kanola tarlaları üzerinde paramotorla uçtu.

Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, şehirde sarı renge bürünen kanola tarlalarına dikkat çekmek amacıyla, paramotor uçuşu yaptı. Paşayiğit Mahallesi'nde havalanan Özkaya, yarım saat süren uçuş boyunca kanola tarlalarının üzerinde gezdi. Yılmaz Özkaya, mayıs ayıyla birlikte çiçek açan ve 'sarı altın çiçek' olarak adlandırılan kanola bitkisinin tarım arazilerinde dikkat çekici görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla uçuş yaptığını ve kanola tarlalarının bölgeye renk kattığını ifade eden Özkaya, "Kanola tarlalarının güzelliğine dikkat çekmek için üzerinde uçuş yaptım. Bu sarı güzelliği gökyüzünden izlemek keyifliydi. Kanola tarlaları üzerinde uçmak çok güzel bir duygu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı