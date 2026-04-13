Trakya'nın 'sarı altın çiçeği' kanola ile tarlaları renklendi

Trakya'da alternatif bir tarım ürünü olarak ekilen kanola, bu yıl 2-3 kat daha fazla ekiliş alanı ile 'sarı altın çiçek' olarak adlandırıldı. Uzmanlar, iklim koşullarının uygun olduğu bu yıl yüksek rekolte beklediklerini belirtiyor.

TRAKYA'da ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve çiftçinin 'sarı altın çiçek' olarak adlandırdığı kanola ekilen tarlalar sarıya büründü. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, "Bu yıl, bir önceki yıllara göre 2-3 kat fazla ekiliş alanı oluştu. Bugünlerde de herkesin tabiriyle 'sarı altın çiçek' olarak doğayı renklendirdi. Doğaya verdiği güzelliğin yanında sağladığı ekonomik getiriyle de bölgemiz için önemli bir ürün" dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ilkbahar aylarıyla birlikte çiçek açan ve 'sarı altın çiçek' olarak adlandırılan kanola bitkisi, tarım arazilerinde sarı tonların hakim olduğu görüntüler oluşturdu. Kanola bitkisinin çiçeklenme dönemine girmesiyle tarlalarda ortaya çıkan sarı ve yeşil tonların iç içe geçtiği manzara, kırsal alanlara farklı bir renk kattı. Ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemlerde yüksek verimi nedeniyle buğday yerine tercih edilirken, ayçiçeğine ise rakip oldu. TAR-DER Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, kanolanın bölge için önemli bir yağlık tarım ürünü olduğunu belirterek, "Yıllar itibarıyla ekilişlerinde değişiklikler oldu. Özellikle bu yıl ekilişinden günümüze kadar iklim şartları kanola açısından uygun oldu. Güz döneminde ekilişler için gerekli olan uygun ortam oluştu. Özellikle kıraç şartları çok iyi değerlendiren bir ürün. Bu yıl bir önceki yıllara göre 2-3 kat fazla ekiliş alanı oluştu. Bugünlerde de herkesin tabiriyle 'sarı altın çiçek' olarak doğayı renklendirdi. Doğaya verdiği güzelliğin yanında sağladığı ekonomik getiriyle de bölgemiz için önemli bir ürün" diye konuştu.

'BU SENE YÜKSEK REKOLTE BEKLİYORUZ'

Kanolada çiçeklerin dökülmesinin ardından hasat sezonunun başlayacağını dile getiren Açar, "Hasadı yaptıktan sonra bir yıllık üretim süreci sona erecek. İklim şartları ve düşen yağışlara baktığınız zaman bu sene yüksek rekolte bekliyoruz. Üretim bir planlamadır. Doğru zamanda doğru işler yapıldığı sürece buna iklim de müsaade ettiği sürece bu yıl iyi bir verim bekleniyor. Hasat sonrası bu ortaya çıkacaktır" dedi.

Sarı renge bürünen kanola tarlaları havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
