Kanlıca'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Kanlıca önlerinde sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, Tahlisiye-9 botuyla İstinye Marina'ya emniyete alındı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
