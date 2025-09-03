Kanlıca'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Kanlıca önlerinde sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, Tahlisiye-9 botuyla İstinye Marina'ya emniyete alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kanlıca önlerinde sürüklenen ve içerisinde 8 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, Tahlisiye-9 botuyla yedeklenerek İstinye Marina'da emniyete alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel