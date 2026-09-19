Kangal Kaymakamı Yıldırım'dan Gaziler Günü mesajı

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Kangal Kaymakamı Muhammed Yiğit Yıldırım, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, vatanın bağımsızlığı, milletin huzur ve güvenliği uğruna canını ortaya koyan, gerektiğinde bedenini bu aziz topraklara siper eden kahraman gazilerin, milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

Gaziliğin yalnızca bir ünvan olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Gazilik vatan sevgisinin, fedakarlığın, cesaretin ve büyük bir adanmışlığın ifadesidir. Aziz milletimizin tarih boyunca taşıdığı iman ve vatan sevgisi, nice kahramanın hiçbir tereddüt göstermeden vatan uğruna mücadele etmesini sağlamıştır. Şehitlik ve gazilik, bizim inancımızda en yüce mertebeler arasında yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazileri rahmet ve minnetle yad ederek, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA