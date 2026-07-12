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Sivas'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Sivas'ın Kangal ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Yeşildere köyü mevkisinde meydana geldi. Uğur Akyar'ın (46) kontrolünü kaybettiği 06 BIM 439 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada Derya Kaya Akyar (31) hayatını kaybetti, sürücü ile Demet (24) ve Taha Akyar (16) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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