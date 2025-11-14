Haberler

Kangal'da Kar Nedeniyle Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde kar nedeniyle kayarak yolu kapatan TIR'a yardım için duran başka bir TIR'a arkadan hafif ticari araç çaptı. Kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kangal- Sivas kara yolu Gürün yol ayrımında meydana geldi. Mahmut Çeribaş idaresindeki 34 FFM 260 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp, kayarak yolu kapattı. Bölgeden geçen 34 FCP 129 plakalı TIR'ın şoförü Tuncay Kabul, meslektaşına yardım etmek için durdu. Bu sırada Eyüp Yılmaz yönetimindeki 34 EYP 27 plakalı hafif ticari araç, Tuncay Kabul idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, hafif ticari araçta bulunan Türkan Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Fatma Dilan Çiftçi, Asuman Yılmaz, Ayşe Feyza Çiftçi ve Harun Çiftçi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Türkan Çiftçi'nin cenazesi ise Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

