Kangal'da Çadır Çöktü: 8 Koyun Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Kangal ilçesinde kar birikimi nedeniyle çadırın çökmesi sonucu 8 koyun öldü. 600 koyun kar altında kalırken, köylüler yardıma koşarak hayvanları kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde Havuz köyü Karaeski Yaylası'nda meydana geldi. Koyun sürüsünü otlatan Mehmet Karadağ, kar yağışına yakalandı. Karadağ, yağış nedeniyle sürüsünü yayladaki çadırın içerisine aldı. Gece boyu devam eden yağışla çadırın üzerinde yaklaşık 40 santimlik kar birikti. Kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayan çadır sabah saatlerinde çöktü. 600 koyun kar altında kaldı. Karadağ, kendi imkanlarıyla koyunları kurtaramayınca köylülerden yardım istedi. Köylüler iş makinesiyle sürünün üzerindeki çadırı kaldırdı. Çadırının altında kalan koyunlardan 8'inin öldüğü belirlendi.
Kurtarılan diğer koyunlar ise köye götürüldü.