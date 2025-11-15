Haberler

Kangal'da Çadır Çöktü: 8 Koyun Hayatını Kaybetti

Kangal'da Çadır Çöktü: 8 Koyun Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesinde kar birikimi nedeniyle çadırın çökmesi sonucu 8 koyun öldü. 600 koyun kar altında kalırken, köylüler yardıma koşarak hayvanları kurtardı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çadırın çökmesi sonucu 8 koyun oldu.

Olay, sabah saatlerinde Havuz köyü Karaeski Yaylası'nda meydana geldi. Koyun sürüsünü otlatan Mehmet Karadağ, kar yağışına yakalandı. Karadağ, yağış nedeniyle sürüsünü yayladaki çadırın içerisine aldı. Gece boyu devam eden yağışla çadırın üzerinde yaklaşık 40 santimlik kar birikti. Kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayan çadır sabah saatlerinde çöktü. 600 koyun kar altında kaldı. Karadağ, kendi imkanlarıyla koyunları kurtaramayınca köylülerden yardım istedi. Köylüler iş makinesiyle sürünün üzerindeki çadırı kaldırdı. Çadırının altında kalan koyunlardan 8'inin öldüğü belirlendi.

Kurtarılan diğer koyunlar ise köye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Erdoğan kalabalığın arasında görünce hemen konvoyu durdurdu
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı

Hakemin mücadele öncesinde söyledikleri maçı gölgede bıraktı
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama: Şike yapmadıkları için mutluyuz

9 futbolcusu bahis oynayan kulüpten pes dedirten açıklama
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

"Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Taraftarlar heyecanlı! İstanbul devinden sessiz sedasız transfer

İstanbul devinden sessiz sedasız transfer
Canlı yayında Leroy Sane kavgası

Canlı yayında Sane kavgası
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.