Kandıra'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kandıra'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Akdurak Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada, kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından tüfekle ateş edilmesi sonucu E.Ü. ve C.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.Ü. Kandıra Devlet Hastanesine, C.Ü. ise Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, şüpheli veya zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
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