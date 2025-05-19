Kandıra'da Otomobil Samanlığa Girdi: Sürücü Yaralandı

Kandıra'da Otomobil Samanlığa Girdi: Sürücü Yaralandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde virajı alamayarak samanlığa giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde virajı alamayarak samanlığa giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

İ.A. idaresindeki 34 CKR 115 plakalı otomobil, Çalköy Mahallesi'nde Kandıra istikametindeki yolda virajı alamayıp çöp konteynerine çarptıktan sonra M.A'ya ait samanlığa girdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın içinde sıkışan İ.A, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
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