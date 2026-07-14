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Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlar hariç tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Vatandaşlara sadece cankurtaran bulunan güvenli bölgelerde denize girmeleri uyarısı yapıldı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Kovanağzı, Kerpe, Miço ve Seyrek plajları hariç tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri istendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
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