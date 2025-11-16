Haberler

Kandıra'da Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Tanzanya bandıralı 'RAPID' isimli kuru yük gemisi, yükünün boşaltılmasının ardından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları, gemideki 2 bin 135 ton alçının aktarımıyla sona erdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 18 Eylül'de karaya oturan kuru yük gemisi, yükünün boşaltılmasının ardından kurtarıldı.

Hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında karaya oturan, Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki "RAPID" adlı kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının, 10 Kasım'da "SEMA 1" adlı platforma yüzer vinç yardımıyla aktarım işlemi dün akşam saatlerinde sona erdi.

Yükün boşaltılması sonucu geminin yüzeye doğru hareket etmesiyle kurtarma çalışmaları da gece saatlerinde başladı. Gemi 2 römorkör eşliğinde Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekildi.

Geminin burada bakım ve kontrollerinin yapılacağı, ardından gerçekleştirilecek değerlendirmenin sonucuna göre sökülmesine veya taşınmasına karar verileceği öğrenildi.

Öte yandan, "SEMA 1" adlı platformda bulunan yükün ise gün içerisinde römorkörler yardımıyla Karadeniz Ereğli Limanı'na götürülmesi planlanıyor.

Kefken açıklarında 18 Eylül'de "RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmıştı.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Kara bulutlar dağılmıyor! Şimdi de genç yıldızı sakatlandı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.