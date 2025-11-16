Kandıra'da Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi Kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 18 Eylül'de karaya oturan kuru yük gemisi, yükünün boşaltılmasının ardından kurtarıldı.

Hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında karaya oturan, Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki "RAPID" adlı kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının, 10 Kasım'da "SEMA 1" adlı platforma yüzer vinç yardımıyla aktarım işlemi dün akşam saatlerinde sona erdi.

Yükün boşaltılması sonucu geminin yüzeye doğru hareket etmesiyle kurtarma çalışmaları da gece saatlerinde başladı. Gemi 2 römorkör eşliğinde Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekildi.

Geminin burada bakım ve kontrollerinin yapılacağı, ardından gerçekleştirilecek değerlendirmenin sonucuna göre sökülmesine veya taşınmasına karar verileceği öğrenildi.

Öte yandan, "SEMA 1" adlı platformda bulunan yükün ise gün içerisinde römorkörler yardımıyla Karadeniz Ereğli Limanı'na götürülmesi planlanıyor.

Kefken açıklarında 18 Eylül'de "RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmıştı.