Kandıra'da Gazze için kermes ve yardım gecesi düzenlenecek

Kocaeli'de Kandıra Gazze Platformunca Gazze için kermes ve yardım gecesi düzenlenecek.

Platform bünyesindeki kamu görevlileri ve iş insanları ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, Gazze'ye destek için yapılması planlanan etkinlikleri görüşmek için Namazgah Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda, 19-22 Kasım tarihlerinde Şehit Ümit Balkan Parkı'nda Gazze yararına kermes düzenlemesi ve 22 Kasım da yardım gecesi organize edilmesi kararlaştırıldı.

Kermes ve yardım gecesinden elde edilen gelirin İHH aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağı belirtildi.

Toplantıya, Kandıra Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Özaydın, Kandıra Müftüsü Adem Gülmek ve Kandıra Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Günay da katıldı.