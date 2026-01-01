Haberler

Kandıra'da eğitime kar tatili

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.

İlçe merkezi ile köy yollarının trafiğe açık olduğu öğrenilirken, gece saatlerinde kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği bildirildi.

