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Kandıra'da 4 plajda deniz yasağı kaldırıldı

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Kocaeli Kandıra'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe ve Miço Kadınlar plajları için kaldırıldı. Diğer plajlarda yasak sürüyor ve vatandaşlar uyarıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, bazı plajlar için kaldırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe ve Miço Kadınlar plajlarında denize girilmesine yeniden izin verildiği bildirildi.

Açıklamada, ilçedeki diğer plajlarda yasağın devam ettiği belirtilerek, yasağın sürdüğü bölgelerde denize girilmemesi istendi.

Kaynak: AA
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