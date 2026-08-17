Haberler

Kandıra'da Deniz Yasağı Kalktı, Plajlar Doldu

Kandıra'da Deniz Yasağı Kalktı, Plajlar Doldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafta sonu kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, hava koşullarının normale dönmesiyle bugün kaldırıldı. Yasağın sona ermesiyle birlikte Kerpe, Kefken ve Kumcağız gibi plajlarda yoğunluk yaşandı; tatilciler güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde hafta sonu uygulanan denize girme yasağı sona erince, plajlarda yoğunluk oluştu.

Kandıra'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle hafta sonu denize girmek yasaklandı. Hava koşullarının normale dönmesi ile yasak bugün kaldırıldı. Yasağın sona ermesi ile birlikte başta Kerpe, Kefken ve Kumcağız olmak üzere Kandıra plajlarında yoğunluk oluştu. Tatilciler, güneşli havanın ve denizin tadını çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü

15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca olanlar oldu
Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor

Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Tek Libya’nın iki adresi: Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyareti ve Doğu Akdeniz’in yeni denklemi

Ankara'dan Doğu Akdeniz’de ezber bozan Libya hamlesi
Kan donduran cinayet! Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı

Kıskançlık cinayeti! Biri mezarda diğeri yaşam savaşı veriyor
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış

Liderleri tutuklandığı gün Süleymancılardan dikkat çeken görüntüler
Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi

Tedesco'dan Fener'e büyük şok!