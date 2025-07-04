Kandıra'da Akraba Tartışması Kanlı Bitti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi, tartıştığı iki akrabasını tabancayla yaraladı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi, tartıştığı 2 akrabasını tabancayla yaraladı.

Çarşı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde M.M. ile özel bir klinikte diş hekimliği yapan kuzenleri E.T. ve Y.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.M, tabancayla kuzenlerine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan E.T. ve Y.C, sağlık görevlilerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel
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