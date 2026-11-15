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Kanarya Adaları'na bir günde 1488 düzensiz göçmen geldi, sayı 32 yıllık rekoru aştı

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Kanarya Adaları'na 14 Kasım Cumartesi günü bir günde 1488 düzensiz göçmen geldi. Sahil Kurtarma ve Jandarma'nın sekiz gemisi 14 tekneye müdahale etti; yetkililer sayının 32 yıllık rota tarihinde tek günde kaydedilen en yüksek olduğunu açıkladı.

İspanya'nın güneybatısında göç sorunundan dolayı acil durum ilan edilen Kanarya Adaları'na, bir günde 1488 düzensiz göçmen geldiği bildirildi.

İspanya Sahil Kurtarma ve Jandarma'ya ait sekiz gemi, 14 Kasım Cumartesi günü Kanarya Adaları grubundan El Hierro, Büyük Kanarya ve Tenerife adalarına doğru gelen 14 tekneye müdahale ederek, toplam 1488 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yetkililer bunun, Kanarya Adaları rotasının 32 yıllık tarihinde tek bir günde kaydedilen en yüksek düzensiz göçmen sayısı olduğunu açıkladı.

Bundan önce bir gün içinde Kanarya Adaları'na gelen en fazla düzensiz göçmen sayısı 1461 ile 7 Kasım 2020 tarihinde olmuştu.

Kuzey Afrika kıyılarından teknelerle yola çıkarak son 10 gün içinde Kanarya Adaları'na 10 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı.

İspanya hükümeti, Kanarya Adaları'nda acil durum ilan ederek, buradaki göç krizine karşı mücadelede kullanılmak üzere 15 milyon avroluk ek yardım kararı almış ve özellikle sağlık hizmetlerinin güçlendirileceğini açıklamıştı.???????

Kaynak: AA
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