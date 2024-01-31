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Kanalizasyon borusu patladı, cadde göle döndü

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi üzerinde kanalizasyon borusu patladı. Asfaltı delen su caddeyi göle çevirdi.

Kanalizasyon borusu patladı, cadde göle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi üzerinde kanalizasyon borusu patladı. Asfaltı delen su caddeyi göle çevirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi üzerinde kanalizasyon borusunun patlaması üzerine cadde göle döndü. Asfaltı delerek dışarı fışkıran su nedeniyle caddede su birikintileri oluştu.

Yaklaşıl 4 saat boyunca müdahale edilemeyen patlak sonrası cadde göle döndürürken, bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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