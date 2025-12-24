Meriç'in 'sigortası' Kanal Edirne'de yatak temizliği yapıldı

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nde taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen Kanal Edirne'nin bir bölümünde yatak temizliği yapıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünce 2015'te yapımına başlanan Karaağaç Tahliye Kanalı Projesi (Kanal Edirne), 2019'da tamamlanarak hizmete alındı.

Taşkın anında Meriç Nehri'ni baypas ederek "sigorta" görevi gören 7 bin 800 metrelik kanalın zamanla dolan yatağının temizlenmesi amacıyla DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, bu kapsamda kanal yatağında 3 kilometrelik hat boyunca sazlık ve rüsubat (su tarafından taşınan katı maddeler) temizliği yaptı.

Kanalda su akışının hızlandırılması, çevredeki tarım alanları ve yerleşim yerlerinin korunması amacıyla yapılan temizlik çalışmalarının süreceği belirtildi.