Haberler

Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu, 6 kişilik ambulans uçağı kazasını soruşturacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu, 3 Ekim'de Nantucket açıklarında yaşanan ambulans uçağı kazasının soruşturmasına öncülük edeceğini açıkladı. Latitude Air Ambulance, uçaktaki dördü Kanadalı mürettebat olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

OTTAWA, 6 Ekim (Xinhua) -- Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu, 3 Ekim'de ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Nantucket açıklarında, uluslararası sularda meydana gelen ambulans uçak kazasına ilişkin soruşturmaya öncülük edeceğini açıkladı.

Ontario merkezli hava ambulansı sağlayıcısı Latitude Air Ambulance, Gulfstream G100 tipi uçakta bulunan dördü Kanadalı mürettebat, biri hasta ve biri de hasta refakatçisi olmak üzere altı kişinin tamamının hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Kurul pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bermuda'dan hareket eden uçağın mürettebatından Boston yakınlarında elektrik arızası ihbarı aldıklarını belirtti. İhbarın ardından uçak hızla irtifa kaybetti ve hava trafik kontrolörleri Nantucket'ın güneyinde uçakla irtibatı kaybetti.

Uluslararası anlaşmalar uyarınca soruşturmayı yürütme sorumluluğu, uçağın tescil edildiği ülke olan Kanada'da bulunuyor. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ise akredite temsilci olarak sürece katılacak.

Kurul, enkazı arama ve çıkarma çalışmalarının sürdüğünü, önümüzdeki günlerde inceleme yapmak üzere bölgeye görevlilerin sevk edileceğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Alanya'da canlı kuşların kafasını ağzıyla koparıp paylaştı! Jandarma gözaltına aldı, adliyeye sevk edildi

Canlı kuşa yaptığını çekip paylaştı! Jandarma bekletmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki Alican yatağında hareketsiz bulundu! Ölüm nedeni kahretti

Daha 13 yaşındaydı! Alican'ın ölüm nedeni kahretti
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

Canlı yayında adını verdiği ismin hayatı zehir oldu

Ajda Pekkan Göksel Arsoy ile olan bir fotoğraf karesini paylaştı: Çok kıymetliydi

Süperstar'dan Yeşilçam'ın efsanesine duygusal veda: O kareyi paylaştı
Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben

Yeni Partili başkanın CHP'li başkana sözleri olay! "Senin ağzını..."
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık

Herkes şokta! 38 yıldır olmayan dün gece oldu
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor

300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Evleneli sadece 45 gün olmuştu! Motosikletlerine arkadan çarptı