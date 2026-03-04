Haberler

Kanada'dan Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için Umman'ın hava sahasını kullanma talebi

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Orta Doğu'daki Kanadalıların güvenliğini sağlamak amacıyla Umman'dan hava sahasını kullanma talebinde bulundu. Anand, 97 binden fazla Kanadalının bulunduğu bölgede gerekli desteği sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Kanada, Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için Umman'dan hava sahasını kullanma talebinde bulunduğunu bildirdi.

Toronto Star gazetesinin haberine göre, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, önceliklerinin Orta Doğu'daki Kanadalıların güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, Umman'ın uygun bir hava sahasına sahip olduğunu ifade etti.

Anand, bu kapsamda Ummanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, hava sahasının kullanımı için resmi izin talebinde bulunduğunu belirtti.

Orta Doğu'daki birçok meslektaşıyla temas halinde olduğunu kaydeden Anand, "Kanadalıların bu ülkelerde gerekli desteği alabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kanada'nın resmi duyurularının yayımlandığı Global Affairs Canada (GAC) sitesine göre, Orta Doğu'da 97 binden fazla Kanadalı bulunuyor.

