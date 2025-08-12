Kanada Mahkemesinden Ukrayna Hava Yollarına Tazminat Kararı

Kanada'da mahkeme, Ukrayna Hava Yollarının, 2020'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Kanada vatandaşlarının ailelerine tazminat ödemesine karar verdi.

Kanada basınındaki haberlere göre, Ontario Temyiz Mahkemesi, İran'da düşürülen ve 63 Kanadalının öldüğü uçak kazasına ilişkin kararını açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna Hava Yollarının kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine tazminat ödemekle yükümlü olduğuna hükmedildiği bildirildi.

Uluslararası Montreal Sözleşmesi kapsamında aileler, 180 bin dolara kadar tazminat talep edebiliyor. Ancak hava yolu şirketinin kazada ihmalinin bulunduğunun kanıtlanması durumunda bu miktar artırılabiliyor.

Son kararla, hava yolu şirketinin ödeyeceği tazminat miktarına üst sınır konulmadı ve şirketin önceki karara yaptığı itiraz, böylelikle reddedilmiş oldu.

Ontario Temyiz Mahkemesi, geçen yıl, Ukrayna Hava Yollarının, İran'ın başkenti Tahran'dan kalkacak uçağa ilişkin risk değerlendirmesi yapmadığı gerekçesiyle ihmali bulunduğuna hükmetmişti.

Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi

Ukrayna Hava Yolları'na ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı. Uçakta hayatını kaybedenler arasında 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran, olaydan yaklaşık bir yıl sonra, 30 Aralık 2020'de, hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.