Kanada, son dönemde Körfez bölgesinde düzenlenen İHA saldırılarını kınadı

Kanada, Katar kara sularındaki ticari kargo gemisinin hedef alınması dahil Körfez bölgesinde son dönemde düzenlenen İHA saldırılarını kınadı.

Kanada Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katar kara sularındaki ticari kargo gemisinin hedef alınması dahil Körfez bölgesinde son dönemde düzenlenen İHA saldırılarının kınandığı ifade edildi.

Tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunulan açıklamada, taraflardan uluslararası hukuk ve seyrüsefer serbestisine saygı gösterilmesi istendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı 8 Mayıs'ta, İran'ın 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Katar, dün, BAE'den demir alan ticari kargo gemisinin Katar kara sularında insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığını açıklamıştı.

Söz konusu İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.