Haberler

Kanada, son dönemde Körfez bölgesinde düzenlenen İHA saldırılarını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada, Katar kara sularında bir ticari kargo gemisine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınayarak, tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulundu.

Kanada, Katar kara sularındaki ticari kargo gemisinin hedef alınması dahil Körfez bölgesinde son dönemde düzenlenen İHA saldırılarını kınadı.

Kanada Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katar kara sularındaki ticari kargo gemisinin hedef alınması dahil Körfez bölgesinde son dönemde düzenlenen İHA saldırılarının kınandığı ifade edildi.

Tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunulan açıklamada, taraflardan uluslararası hukuk ve seyrüsefer serbestisine saygı gösterilmesi istendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı 8 Mayıs'ta, İran'ın 2 balistik füze ve 3 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Katar, dün, BAE'den demir alan ticari kargo gemisinin Katar kara sularında insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığını açıklamıştı.

Söz konusu İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Süreci yürütecek mekanizmanın adı belli oldu! İşte üyeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu

Şifayı anahtarda aradılar! Görüntüleri izleyen o ilçemize koştu
Kolombiya’da akılalmaz hırsızlık yöntemi! Dizini gıdıklayıp soyuyorlar

Hırsızların yeni yöntemi pes dedirtti
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti

Arkadaşına attığı mesaj sonrası tepelik alanda ölü bulundu
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

Tamer Karadağlı'ya şok! Seyirciler tarafından böyle yuhalandı
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu

Şifayı anahtarda aradılar! Görüntüleri izleyen o ilçemize koştu
1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz

Bu nasıl oldu? 90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz