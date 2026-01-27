Haberler

Kanada Yeni Konsolosluğun Açılışı İçin Grönland'a Devriye Gemisi Gönderecek

Güncelleme:
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Grönland'da yeni bir konsolosluk açacaklarını duyurdu. Bu açılış sırasında Kanada Kraliyet Donanması'na ait bir devriye gemisi de bölgedey olacak. Anand'ın ziyareti, Kuzey Kutbu ülkeleriyle işbirliğini artırma amaçlı olarak planlandı.

OTTAWA, 27 Ocak (Xinhua) -- Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, federal hükümetin önümüzdeki hafta Grönland'da yeni bir konsolosluk açacağı sırada, Kanada Kraliyet Donanması'na ait bir devriye gemisinin de bölgede bulunacağını söyledi.

Anand, Grönland'ın başkenti Nuuk'a yapacağı ve yeni konsolosluğun resmi açılışını gerçekleştireceği seyahat öncesinde The Canadian Press'e açıklamalarda bulundu.

Haberde, Kanada'nın diğer Kuzey Kutbu ülkeleriyle artan işbirliğinin bir simgesi olarak bir Kuzey Kutbu devriye gemisinin de Anand'a eşlik edeceği bildirildi.

Anand'ın Grönland ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce ABD'nin Danimarka'ya bağlı toprakları ele geçirme yönündeki söylemini yumuşatmasının ardından gerçekleşiyor. The Canadian Press'in haberine göre Trump, bu fikre karşı çıkan Avrupa ülkelerini gümrük vergileriyle tehdit etmiş ve askeri güç kullanma ihtimaline de işaret etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
