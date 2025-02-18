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Kanada'daki Uçak Kazasında 17 Yaralı

Kanada'daki Uçak Kazasında 17 Yaralı
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Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda bir Delta Havayolları uçağının iniş sırasında ters dönmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Olayda toplam 80 kişi bulunduğu öğrenildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MISSISSAUGA, 18 Şubat (Xinhua) -- Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda bir Delta Havayolları uçağının iniş sırasında ters dönmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Büyük Toronto Bölgesi Havalimanları İdaresi CEO'su Deborah Flint, düzenlediği basın toplantısında pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen kaza sırasında uçakta 76 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere 80 kişinin bulunduğunu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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