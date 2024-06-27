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Kanada'da Türk Diasporası Bir Araya Geldi

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Kanada'da Türk diasporasının birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla kurulan Birleşik Türk Federasyonu (UTF), ilk programında Türk ve akraba toplulukları temsilcilerini bir araya getirdi. UTF Başkanı Bilal Gülmez, federasyonun amacının sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi birliktelik oluşturmak olduğunu belirtti.

NEW Kanada'da Türk diasporasının birlik ve beraberliğini sağlamak ve eğitim faaliyetleri ile bu birlikteliği güçlendirmek amacıyla kurulan Birleşik Türk Federasyonu (UTF), ilk programında, ülkedeki Türk ve akraba toplulukları temsilcilerini bir araya getirdi.

Kanada'nın Mississauga şehrinde düzenlenen yemeğe, başta Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Can Yoldaş, Kanada Dışişleri Bakanlığı Paydaş İlişkileri Direktörü Qasir Dar ve 27'si sivil toplum kuruluşu (STK) başkanı ile yönetim kurulu üyesi olmak üzere 200'e yakın kişi katıldı.

UTF Başkanı Bilal Gülmez, yemekte yaptığı konuşmada, 21 Aralık 2023'te kurulan federasyonun, Türk ve akraba topluluklarını bir araya getirerek sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi birliktelik oluşturmayı, Türk ve Kanada toplumunun refahı, huzuru ve barışını korumayı amaçladığını anlattı.

Gülmez, UTF'nin Kanada'daki Türk diasporasını güçlendirerek, gelecek nesiller için eğitim, öğretim, dil ve kültür çalışmaları yapmayı hedeflediğini belirterek, "Kanada'ya ilk gelen nesiller artık torunlarını hatta torunlarının çocuklarını görmeye başladı. Dolayısıyla burada doğup büyüyen nesillerimizin kendi kimliklerini unutmamasını sağlamak için bu çalışmaları çok önemsiyor ve önceliyoruz." diye konuştu.

Türk diasporasının sadece fikir değil eylem birliği içinde olması gerektiğini vurgulayan Gülmez, eğitim alanında yeni nesillere yönelik altyapı çalışmaları başlattıklarını, Türk ve Müslüman toplumuna yönelik ortak çalıştaylarla hizmetleri genişletmeye çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Yoldaş da UTF'nin kurulmasından ve Türk diasporasına yönelik belirlediği hedeflerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti. Yoldaş, bu çalışmalara Başkonsolosluk olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Yemekte daha sonra Türk diasporası ve Müslüman toplumundan davetliler, UTF'nin kuruluşu ve hedeflenen çalışmaları ile bunlara yapabilecekleri katkılar için görüş alışverişinde bulunarak önerilerini sundu.

Kaynak: AA / Güncel

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