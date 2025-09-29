Kanada'da Pasaport Doğrulama Sistemi Arızası, Yolcuları Bekletiyor
Kanada'da pasaport doğrulama sistemindeki arıza nedeniyle havalimanlarında yolcular saatlerce beklemek zorunda kaldı. Check-in işlemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle personel, pasaportları telefonla teyit etmek zorunda kaldı.
CBC News'ün haberine göre, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının pasaport doğrulama sisteminde ülke genelinde arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle havalimanlarındaki yolcular, saatlerce beklemek durumunda kaldı.
Ayrıca check-in işlemlerindeki sorunlardan dolayı havalimanı personeli, pasaportları resmi makamları arayarak telefonla teyit etmek zorunda kaldı.
Aksaklık sebebiyle pek çok yolcu uçağını kaçırırken havalimanlarında yoğunluk yaşandı.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel