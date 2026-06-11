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Kanada'da 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağına yönelik yasa tasarısı parlamentoya sunuldu

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Kanada, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayacak ve çevrim içi güvenliği denetlemek için bağımsız bir düzenleyici kurum kuracak yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Kanada'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayacak ve çevrim içi güvenliği denetlemek üzere yeni bir bağımsız düzenleyici kurum kurulmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu.

Tasarıyı parlamentoya sunan Kanada Kültür Mirası Bakanı Marc Miller, "Güvenli Sosyal Medya Yasası" isimli tasarının sosyal medya hizmetleri ve yapay zeka sohbet robotlarının, zarar oluşmadan önce önlem almasını amaçladığını kaydetti.

Miller, "Teknoloji geliştikçe, yasalarımızın da buna ayak uydurmasını sağlamalıyız çünkü ebeveynler bu zorluklarla tek başlarına mücadele edemezler. Çocukların güvenliği sonradan akla gelmemeli." ifadesini kullandı.

Söz konusu yasa kapsamında yapay zeka sohbet robotları, zararlı içeriğin yayılmasının önlenmesi ve kriz anlarında zararın önüne geçilmesiyle yükümlü olacak.

Ayrıca sosyal medya hizmetleri 16 yaşın altındakilere yasak olacak ancak gerekli çocuk güvenliği önlemlerini almaları durumunda bu yasaktan muaf tutulabilecekler.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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