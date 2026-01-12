Haberler

Kanada Başbakanı Carney 14-17 Ocak'ta Çin'i Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Kanada Başbakanı Mark Carney, 14-17 Ocak tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret, Çin Başbakanı Li Qiang'ın davetiyle gerçekleşiyor.

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, 14-17 Ocak tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
