Kanada Başbakanı Carney 14-17 Ocak'ta Çin'i Ziyaret Edecek
BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, 14-17 Ocak tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel