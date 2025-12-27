Kanada Başbakanı Carney, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

NEW Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Kanada Başbakanlık Ofisinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Carney ile Zelenskiy'nin görüşmesinde Ukrayna ile Rusya arasında devam eden barış görüşmelerindeki "son gelişmelerin" ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Başbakan Carney, Ukrayna halkı için adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik sürdürdüğü çabalar ile Rus saldırganlığı karşısında bir kışı daha geçirecek olan Ukrayna halkının cesareti dolayısıyla Devlet Başkanı Zelenskiy'e takdirlerini iletti." ifadesine yer verildi.

Carney'nin müzakereler sürerken ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteği teyit ettiği belirtilen açıklamada, Rusya'nın müzakere masasına oturması için baskının sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kanada, Ukrayna'nın güvenliği ve toparlanması için ortak çabaları ilerletmek üzere İstekli Ülkeler Koalisyonu aracılığıyla aktif olarak yer almaya devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna'da ateşkes çabalarının yoğunlaştığı dönemde gerçekleşen görüşmede iki ülke liderinin yakın ve düzenli temas konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.