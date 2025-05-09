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Kanada Başbakanı Carney'den Papa 14. Leo'ya Tebrik

Kanada Başbakanı Carney'den Papa 14. Leo'ya Tebrik
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Kanada Başbakanı Mark Carney, yeni Papa 14. Leo olarak seçilen Kardinal Robert Prevost'u tebrik etti ve bu anın Katolik toplumu için tarihi olduğunu vurguladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, papa seçilen ve "14. Leo" adını alan ABD'li Kardinal Robert Prevost'u tebrik etti.

Kanada Başbakanlık Ofisinden Carney'nin papa seçilen Prevost'a ilişkin açıklaması yayımlandı.

Açıklamada Prevost'u tebrik eden Carney, "Bu, Katolik toplumu ve Vatikan'ı rehber olarak gören herkes için tarihi bir an." ifadesini kullandı.

Carney, ülkesinin "dayanışma ve adaletin" olduğu dünya için Papa'yla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni papa seçildiği ve "14. Leo" adını aldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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