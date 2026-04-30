Amasya'da Kamyonun Fırlayan Tekerleri Mağazaya Girdi

AMASYA'da hareket halindeki kamyonun fırlayan tekeri, yaklaşık 300 metre yuvarlandıktan sonra yol kenarındaki bir mağazanın camını kırıp içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Amasya-Samsun kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki kamyonun tekeri yerinden fırlayıp yol boyunca yuvarlanarak yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra kilim mağazasının camını kırarak içeri girdi. İçeride bulunan dolaba çarpan teker, hasara yol açtı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Mağaza sorumlusu Makbule Ayrıç, "Şiddetli bir sesle yerimizden irkildik. Diğer mağazalardaki arkadaşlar da tekeri görünce dışarı çıktı. Talihsiz bir kaza diyelim, davetsiz bir misafirdi bizim için. Neyse ki cama geldi, cana gelmedi. Ne ekip arkadaşlarımıza ne de müşterilere bir şey olmaması büyük bir mucize" dedi. Tekerin yuvarlanarak mağazaya girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
