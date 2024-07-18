Kamyonun Çarptığı Otomobillerdeki Kardeşler Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptığı kazada yaralanan Miray Kaya (15) ile kardeşi Elif Kaya, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmit-Kandıra yolu Çayırköy ışıkları mevkisinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duramayan 41 APV 561 plakalı hafriyat kamyonu, ışıklarda bekleyen 38 AFN 983 ve 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarptı. Yaklaşık 2 kilometre ilerleyen kamyon şoförü, ardından yaya olarak kaçtı. Kazada 16 FCH 74 plakalı otomobildeki Şenol Kaya, eşi Hatice Kaya ve kızları Miray ve Elif Kaya, ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Miray Kaya ile kardeşi Elif Kaya, kurtarılamadı. Hatice Kaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü, Şenol Kaya'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan kamyon şoförü gece saatlerinde jandarma tarafından yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.