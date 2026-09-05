Kamyonun açılan damperi, köprüye takıldı
ADANA'da seyir halindeki kamyonun açılan damperi, demir yolu köprüsüne takıldı.
ADANA'da seyir halindeki kamyonun açılan damperi, demir yolu köprüsüne takıldı.
Kaza, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen kamyonun damperi seyir halindeyken açıldı. Bu sırada kamyonun damperi, demir yolu köprüsüne takıldı. Köprünün altında sıkışan kamyon, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kamyonda ve köprüde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı