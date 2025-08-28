Kamyonla Çarpışan Otomobilde Bir Ölüm, Üç Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazada otomobil ile kamyon çarpıştı.
Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde M.K. idaresindeki 31 AYF 771 plakalı kamyon ile Yasin İşlek'in kullandığı 31 V 7501 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Yasin ve Safinaz İşlek ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Safinaz İşlek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kamyon sürücüsü M.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel