Kamyonla Çarpışan Otomobilde Bir Ölüm, Üç Yaralı

Kamyonla Çarpışan Otomobilde Bir Ölüm, Üç Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazada otomobil ile kamyon çarpıştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde M.K. idaresindeki 31 AYF 771 plakalı kamyon ile Yasin İşlek'in kullandığı 31 V 7501 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Yasin ve Safinaz İşlek ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Safinaz İşlek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kamyon sürücüsü M.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
İkinci elde bu 4 araç kapış kapış satıldı

İkinci el pazarında büyük hareketlilik! Bu 4 model kapış kapış satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi

Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.